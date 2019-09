Gaaden: ÖVP wieder an der Spitze, FPÖ verliert

Die ÖVP hat in Gaaden ihren Spitzenplatz verteidigt. Das Ergebnis von 41,27 Prozent bedeutet einen Zuwachs um 1,05 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 24,02 Prozentpunkten an die NEOS, die auf 17,25 Prozent kamen (plus 4,83 Prozentpunkte). Für die liberale Oppositionspartei bedeutet das den Aufstieg von Platz vier. 15,98 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei mehr als eindeutig um 12,72 Prozentpunkte und kletterte vom sechsten Platz auf Rang drei.