ÖVP wieder stärkste Partei in Düns, Einbußen für FPÖ

In Düns bleibt die ÖVP auf Platz eins. 36,97 Prozent erreichte die Volkspartei, das ist zwar um 3,84 Prozentpunkte weniger als 2017, reichte aber für den Erhalt der Spitzenposition. Dahinter liegen mit 15,64 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die Grünen mit 21,33 Prozent (plus 11,46 Prozentpunkte). Der Ökopartei gelang so ein massiver Stimmenausbau und der Aufstieg vom vierten Platz. 16,59 Prozent der Wähler überzeugten die NEOS. Damit verbesserte sich die liberale Oppositionspartei eindeutig um 9,42 Prozentpunkte und kletterte vom fünften Platz auf Rang drei.