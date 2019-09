ÖVP bleibt in Pillichsdorf Nummer eins und legt weiter zu

Nummer eins in Pillichsdorf ist auch 2019 die ÖVP. Mit einem Plus von 2,62 Prozentpunkten auf 43,48 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch aus. Rang zwei ging wieder an die SPÖ, für die es 17,83 Prozent gab. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein erheblicher Rückgang um 5,15 Prozentpunkte. Mit 25,65 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 17,7 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei mehr als eindeutig um 11,56 Prozentpunkte.