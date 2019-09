Schnepfau: ÖVP erneut an der Spitze

Nummer eins in Schnepfau ist auch 2019 die ÖVP. Die Volkspartei erzielte 57,73 Prozent - das ist um 7,95 Prozentpunkte deutlich mehr als 2017. Mit einem deutlichen Abstand von 42,27 Prozentpunkten liegen dahinter die NEOS, die auf 15,46 Prozent kamen (plus 7,16 Prozentpunkte). Der liberalen Oppositionspartei gelang so ein ordentlicher Stimmenausbau und der Aufstieg vom vierten Platz. 14,43 Prozent der Wähler stimmten für für die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei um 1,33 Prozentpunkte.