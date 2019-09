ÖVP bleibt stärkste Partei in Schwarzautal, Zugewinne für Grüne

Nummer vier in Schwarzautal wurden die Grünen, die um 5,03 Prozentpunkte auf 5,57 Prozent stark wuchsen und vom siebten Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 1,83 Prozentpunkte: 4,2 Prozent bedeuten Platz fünf. Die KPÖ performte konstant, die Kommunisten kamen auf 0,69 Prozent.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,26 Prozent. Lediglich 0,17 Prozent erlangte die Liste JETZT - kein Erfolg und ein katastrophales Abschneiden für die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz, vor zwei Jahren noch auf Platz fünf. Die Wahlbeteiligung in Schwarzautal betrug 62,11 Prozent: 1 180 Stimmen wurden abgegeben, 1 166 waren gültig. Insgesamt waren in der steirischen Gemeinde 1 900 Personen wahlberechtigt.