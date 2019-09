ÖVP behauptet ersten Platz in Jungholz, Plus für NEOS

In Jungholz ist die ÖVP auch 2019 stärkste Kraft. Mit 86,54 Prozent wuchs die Volkspartei stark um 6,54 Prozentpunkte. Platz zwei ging an die FPÖ, die auf 9,62 Prozent kam. Für die Freiheitlichen gab es also kaum Bewegung. Beachtliche 76,92 Prozentpunkte trennen sie von der Nummer eins. Mit 1,92 Prozent teilen sich die Grünen und die NEOS den dritten Platz. Für die Ökopartei war dies um 4,23 Prozentpunkte weniger. Die NEOS gewannen 1,92 Prozentpunkte.