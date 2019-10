Lenkerin streifte Rennradler mit dem Außenspiegel

Ein 33-jähriger Mann aus Marchtrenk war am 29. September 2019 gegen 15 Uhr mit seinem Rennrad auf der Hartberger Gemeindestraße bergabwärts in Richtung Finklham unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte eine 23-jährige Frau aus Scharten ihren Pkw in die Gegenrichtung. Auf der schmalen Gemeindestraße streifte die Pkw-Lenker mit dem linken Außenspiegel den Rennradfahrer. Dieser kam dadurch zu weit nach rechts, fuhr in der Folge gegen den Randstein und stürzte. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.