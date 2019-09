Salzburger soll Drogen im Gebüsch versteckt haben

Am Samstagnachmittag kontrollierte die Polizei in Strobl einen 28-jährigen Salzburger. Er steht im Verdacht, rund 44 Gram Kokain in einem Busch versteckt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung an. Bei dem 28-Jährigen zuhause konnten allerdings keine weiteren Suchtmittel sichergestellt werden. Er wird auf freien Fuß bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.