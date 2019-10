Wien auf Platz Eins bei fleischlosen Bestellungen

Dass Wien die Rangliste der vegetarischen Bestellungen in Österreich anführt, ist natürlich auch auf das dichte Liefernetz zurückzuführen. Restaurants mit einer hohen Qualität sowie gesunden und fleischlosen Zutaten, finden sich vor allem bei dem Restaurantfilter MjamPlus wieder. Das Restaurant „15 Süße Minuten Café“ bietet beispielsweise Burger mit dem Fleischersatzprodukt „Beyond Meat“ an, das in den letzten Monaten große Erfolge an der Börse verzeichnete. „Wir freuen uns, dass immer mehr Restaurants auch fleischlose Alternativen anbieten. Dadurch können auch diejenigen leckere Gerichte bestellen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren,“ erklärt Artur Schreiber, operativer Geschäftsführer von mjam.