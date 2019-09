Dark Tourism: Morbide Orte als neue Reise-Hotspots

Die meisten Menschen verbringen ihren wohlverdienten Urlaub entspannt auf schönen Stränden oder aktiv in coolen Städten. Doch es gibt auch Menschen die ganz andere Interessen in ihren freien Tagen haben, nämlich Dark Tourism. Diese fahren in die Sperrzone nach Tschernobyl, besuchen dem Völkmord geschuldete Massengräber mit mumifizierten Leichen in Ruanda oder schließen sich einer Reisegruppe durch Nordkorea an. Was für die meisten Menschen unverständlich ist, ist für diese Leute der perfekte Urlaub. Auch Wien hat zahlreiche Dark-Tourism-Orte zu bieten.