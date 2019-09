„Ex“ auf offener Straße erstochen und angezündet

In der Mittagszeit am Donnerstag eskaliert auf einer Straße im deutschen Göttingen ein Streit. Eine Frau wird brutal angegriffen und stirbt noch am Tatort, eine weitere Göttingerin wird lebensgefährlich verletzt. Der Täter flüchtet. Die Polizei warnt die Bevölkerung und fahndet auf Hochtouren nach dem mutmaßlichen Angreifer, dem 52-jährigen Frank N. Der Verdächtige, der Ex-Lebensgefährte des Todesopfers, soll am Freitagvormittag an einem Bahnhof gesehen worden und durch ein Zugfenster geflüchtet sein.