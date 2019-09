Vor Blitz-Doppel winkt neuer „Hamster-Rekord“

Der Mega-Start der Eisbullen mit sechs Siegen in die Eishockeyliga 2014/15 ist seit dem Heim-4:5 nach Verlängerung gegen Linz heuer nicht mehr in Gefahr. Die Jagd auf einen neuen Punktelauf zum Start geht aber am heutigen Samstag daheim im Gipfel Leader gegen die ungeschlagen auf Platz zwei liegenden Graz 99ers und hoffentlich auch tags darauf ebenfalls daheim gegen Znaim weiter. Die Bulls schrieben in jeder der vier Partien (3-3-1-2) an, führen die Tabelle mit neun Zählern an. Diese stehen - seit es drei Punkte für den Sieg gibt - als Rekordmarke 2016/17 aus dem ersten Jahr unter Trainer Poss, auf das dann nur mehr zwei heftige Fehlstarts mit drei und vier Niederlagen folgten.