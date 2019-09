Im Park: Queer Dance geht in die nächste Runde

Nach dem Gemeindebau und dem Schanigarten ist diesmal der Park dran. Genauer gesagt der Hyblerpark in SImmering, direkt vor der U3 Station Zippererstraße. In Anlehnung an die Europride 2019 und dem Erfolg von „Queer Dance im Gemeindebau“ findet die Tanzparty für jedermann und -frau nun am Samstag von 14 bis 20 Uhr im Gemeindebaupark im 11. Bezirk statt. Der Eintritt ist frei, neben Speis, Trank und Live-Musik wartet auch eine Tombola auf die Besucher.