Illegales Zeltlager auf der Donauinsel entdeckt

Mitten im Dickicht und getarnt mit einer gescheckten Armeeplane. Die freiwilligen Umweltschützer haben zweimal Nachschau gehalten und den Müll weggeräumt. Personen haben sie in der Lagerstätte keine angetroffen. „Wir waren nur tagsüber dort. Es sieht so aus, dass drei oder vier Leute dort hausen“, so Rei.