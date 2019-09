Babys bekamen schon vor 3000 Jahren Fläschchen

Kleine Gefäße in Tierform auch in und um Wien gefunden

Verstärkt gefunden wurden solche Keramiken dann aus dem Zeitraum zwischen 1200 und 600 vor Christi Geburt. Auch im Raum Wien - etwa in der Bundeshauptstadt selbst, in Oberleis oder Vösendorf - wurden solche teils in ihrer Form Tieren nachempfundenen prähistorischen Gefäße gefunden, die auch im Naturhistorischen Museum zu sehen sind.