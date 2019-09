Fünf von neun Gefängnissen überbelegt

Der „Krone“-Bericht über den Notbetrieb am Dienstag in der Justizanstalt Wien-Josefstadt schlug hohe Wellen. 55 Justizwachebeamte konnten oder durften nicht arbeiten, nur mit Mühe wurde der Betrieb aufrechterhalten. Die Zellen blieben zu, kein Hofgang, keine Arbeit für die Insassen. Es rumort in den Reihen der Beamten. Doch wie sieht es in Österreichs restlichen Gefängnissen aus? Die Zahlen sind alarmierend.