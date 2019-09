Aktivisten fordern besseren Gletscherschutz

Eine Gruppe von jungen Erwachsenen, die im Rahmen von „Fridays for Future Österreich“ an der österreichweiten Aktion „Dein Ort für die Zukunft“ teilnimmt, deponierte gestern direkt bei LHStv. Ingrid Felipe ihren Protest gegen die geplante Gletscher-Ehe Pitztal-Ötztal. „Wir können nicht verstehen, wie die Politik so etwas heute noch zulassen kann!“, sagten die Aktivisten.