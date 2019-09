Das Rote Kreuz lehrt Erste Hilfe am Berg

Das Projekt steht in Verbindung mit der jährlich stattfindenden Wanderschaukel im Gasteinertal, die an fixen Terminen dazu einlädt, die Bergwelt Gasteins zu erleben. In dieser Zeit werden vom Roten Kreuz Gastein drei Stationen am Berg aufgebaut, wo in kurzen Erste-Hilfe-Einheiten zu je 35 Minuten die Erste-Hilfe-Themen von Lehrbeauftragten vorgetragen werden.