Passat-Fahrer krachte frontal in einen Tieflader

Am Mittwochmorgen hat sich in Bad Reichenhall ein schwerer Unfall ereignet: Gegen 7.30 Uhr geriet auf der Reichenhaller Umgehungsstraße (B20/21) ein Mann mit seinem VW-Passat in Richtung Piding auf die Gegenfahrbahn. Er krachte auf Höhe Johann-Häusl-Straße frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen.