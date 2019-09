Radfahrer und Autolenker verweigerten Alkomattest

Am Dienstagabend stürzte ein Radfahrer (31) am Salzachkai in der Stadt Salzburg und verletzte sich am Bein und im Gesicht. Ein erster Alkotest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Den zweiten Test verweigerte der 31-Jährige. Er wurde wegen des Verdachts des Lenken eines Fahrzeuges im alkoholisierten Zustand angezeigt.