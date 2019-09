„Breaking Bad“-Film: So geht es für Jesse weiter!

Film knüpft unmittelbar an Serienfinale an

Der neue Trailer knüpft unmittelbar an die Ereignisse des „Breaking Bad“-Finales an, in dem Walter White (Bryan Cranston) sein Ende fand. Ein sichtbar emotional verstörter Jesse sitzt im Dunkeln in seinem Fluchtauto, dem titelspendenden El Camino, und raucht eine Zigarette.