Das sind die neuen Gourmet-Hotspots der City

#1. Shabu Shabu

Die Inhaber des Yori haben vor wenigen Wochen ein zweites Lokal in Wien eröffnet. Im Gegensatz zum Restaurant in der Innenstadt ist Shabu Shabu by Yori im sechsten Bezirk auf koreanisches Fondue spezialisiert. Fleisch, Meeresfrüchte und Gemüse werden dabei mitten auf dem Tisch in heißer Suppe gekocht.

Wo: 6., Stumpergasse 27

Web: www.shabu.at/