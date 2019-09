Jugendlicher (15) bei Mopedsturz schwer verletzt

Ein 16-Jähriger aus Lambach fuhr am 22. September um 17.40 Uhr mit seinem Mofa in Lambach auf der rechten Fahrbahnseite der Gemeindestraße Hofau in Richtung Ortszentrum. Direkt neben ihm, mittig der Fahrbahn, fuhr ein

15-Jähriger aus Stadl-Traun mit seinem seinen Mopedroller in die gleiche Richtung. Um dem 16-Jährigen nicht zu nahe zu kommen, verriss der 15-Jährige seinen Roller nach links und kam dadurch zu Sturz. Dabei wurde er schwer und dessen 14-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Beide wurden mit der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert.