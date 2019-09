Rumäne war mit gestohlenem BMW unterwegs

„Beamte der PI Kärnten West FGP in Thörl-Maglern konnten bei einer Kontrolle eines Pkw am Sonntag gegen 14.45 Uhr feststellen, dass der Pkw in Rumänien als gestohlen gemeldet ist. Das Fahrzeug der Marke BMW hat einen Zeitwert von ca. 40.000 Euro (Neupreis ca. 90.000 Euro)“, berichtet die Polizei.