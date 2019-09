Bosnier (23) flüchtete bei Verkehrskontrolle

Ein 23-jähriger bosnischer Staatsangehöriger wurde am 22. September gegen 7.15 Uhr in Linz zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht der Zulassungsbesitzer des Pkw ist. Der 23-Jährige wies sich außerdem mit einer bosnischen ID Card aus und gab an, dass dies der Führerschein sei. Da er offensichtlich versuchte die Beamten zu täuschen, wurden seine Angaben überprüft.