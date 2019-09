Experte aus Bayern plant Essen für Salzburgs Kids

In vier Jahren will die Stadt – wie berichtet – Mittagessen für 8000 Mädchen und Buben in den öffentlichen Kindergärten, Pflichtschulen und Horten anbieten. Für den Aufbau des Systems holt sich Salzburg nun Hilfe aus Bayern: Eine Beraterfirma aus dem Raum München soll bis Weihnachten einen Plan vorlegen.