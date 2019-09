Holzlatten und Messer: Wilde Rauferei in Lienz

Warum der Streit ausbrach ist derzeit noch unklar: Doch eine Gruppe junger Männer war in der Nacht auf Sonntag in eine Rauferei auf einem Lienzer Parkplatz verwickelt. Vier Afghanen im Alter von 17 und 18 Jahren waren dabei mit Holzlatten bewaffnet. Zwei Russen, 19 und 25 Jahre alt, sowie ein 18-jähriger Einheimischer beteiligten sich ebenfalls an der Auseinandersetzung.