Feuerwehrkräfte direkt von Übung zu echtem Einsatz

Übung in der Nähe

In kurzer Zeit waren 50 Einsatzkräfte mit insgesamt sieben Fahrzeugen am Einsatzort. Die Feuerwehren Kirchbichl, Bruckhäusl, Kastengstatt und Bad Häring kamen direkt von einer in der Nähe abgehaltenen Großübung. Schon gegen 14.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand, doch es entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.