Vier NEOS-Bedingungen für „anständige Regierung“

Die NEOS haben am Freitag ihre Bereitschaft zu regieren bekräftigt und vier für sie unverrückbare Bedingungen dafür genannt. Das seien eine Bildungsreform, eine Steuerreform, ein Klima- und Umweltpakt und absolute Transparenz, wie Spitzenkandidatin und Parteichefin Beate Meinl-Reisinger am Freitag in einer „Erklärung für eine anständige Regierung“ vor dem Bundeskanzleramt am Wiener Ballhausplatz sagte.