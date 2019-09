Gewinne Profi-Haarprodukte für strahlende Mähne

Nicht nur bei der Kleidung und den Nahrungsmitteln achten die Konsumenten und Produzenten immer mehr auf die faire Behandlung von Tier und Umwelt. Auch die Kosmetikindustrie entwickelt sich immer mehr in diese Richtung. Hat es vor einigen Jahren nur sehr wenige Menschen interessiert, welche Inhaltsstoffe in Shampoo, Lippenstift und Co. enthalten sind, so ist das heute ganz anders. Ein Großteil der Käufer achtet auf Qualität und Nachhaltigkeit, ohne auf die gewohnte Wirkung verzichten zu wollen.