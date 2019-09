Erstes Dolby Kino in Wien-Mitte eröffnet

Ungeahnte Fülle an Details

Sei es der Kampfanzug von Black Panther im gleichnamigen Marvel-Film in 2D oder die kunterbunte Spielzeugwelt in „Toy Story 4“ in 3D - die Doppel-Laserprojektion von Dolby Vision lässt plötzlich eine schier ungekannte Fülle an Details erkennen und macht deutlich, warum es sich auch im Zeitalter von Netflix und Co. immer noch lohnt, Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Für 3D gibt es zudem neue, verbesserte Brillen, die jedoch, einziger Wermutstropfen, für Brillenträger nicht immer ganz unproblematisch sein könnten.