Vielfältig: Von Element of Crime bis Tiger Lillies

Erstes Programm-Highlight ist die deutsche Band Element of Crime. Die Soft-Rocker sind am 6. November zu hören, allerdings – aus Platzgründen – in der Szene. Außerdem sind Dan Morgan, Black Sea Dahu, das Indiepop-Duo Bruckner, die in Spanien außerordentlich erfolgreichen La Pegatina, Che Sudaka oder The Tiger Lilies angesagt. Natürlich hat auch Rockmusik aus Österreich einen Fixplatz. So treten Voodoo Jürgens, Turbobier aus Simmering, oder die Salzburger Moby Stick vor allem in der traditionsreichen Konzertreihe Local Heroes auf.