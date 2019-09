Hat es Feuerteufel auf LKH-Mitarbeiter abgesehen?

An jenem Montag stand ein Müllcontainer in Flammen. In der Zeit zwischen dem 13. und 17. September gab es dreimal Alarm. Zweimal hatte der Unbekannte den Inhalt von Postfächern angezündet. Am Montag entdeckte ein LKH-Mitarbeiter gerade noch rechtzeitig, dass im Keller Prospekte brannten - er erstickte die Flammen. Am Tag darauf brannte die Fußmatte vor seiner Wohnung.