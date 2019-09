Prominente Pedalritter gaben für Kinder Gas

Die Bullen-Performance war Mittwoch auch im Sheraton Thema. „Ich war im Stadion – der Wahnsinn“, schwärmte Wolfgang Putz vom Goldenen Hirsch. Dennoch drehte es sich für ihn und Direktor-Kollege Peter Lorenz nicht ums runde Leder, sondern um Kilometer. „Bei der Bike-Challenge kommt für jeden am Ergometer abgespulten Kilometer ein Euro dem SOS Kinderdorf Seekirchen zugute.“ Klar, dass sich da jede Menge Pedalritter fanden. „Für mich ist’s die ideale Vorbereitung für die Kamerafahrt beim Skiweltcup-Auftakt in Sölden“, so Alexandra Meissnitzer. Auch Ex-Kicker Robert Ibertsberger zeigte Einsatz. „Als Seekirchner geb’ ich doppelt Gas.“ Die 20 Minuten waren für ihn aber ein Leichtes. „Ich bin begeisterter Mountainbiker.“ Auch Heimo Pfeifenberger sitzt gern im Sattel. Allerdings erklimmt er mit dem E-Bike die Gipfel. Gemeinsam war man stark und erzielte 500 Kilometer.