Erste Reha-Einrichtung für Kinder in Rohrbach

Therpaie in Alltag integrieren

Die ersten neun Kinder sind bereits in Behandlung. Die Krankheitsbilder reichen von Herz-Kreislauf-Störungen bis hin zu neurologischen oder psychiatrischen Störungen. Die Reha findet aber nicht nur in den Therapieräumen statt. „Ziel ist es, die Therapie in Spiele einzubauen und so viel wie möglich in den Alltag zu integrieren“, erzählt Physiotherapeutin Anna Bindeus.