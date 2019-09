Gott macht keine Deals

Dabei sind einfache Versprechen grundsätzlich verlockend. Und gerade in Zeiten, in denen sich so viele Menschen nach Orientierung, nach Einfachheit und klaren Ansagen sehnen, wittern die Mephistos Morgenluft. Einfache Versprechen sind eine beliebte und bewährte Methode im Seelen- oder im Stimmenfang. Natürlich auch im Wahlkampf: Gib mir deine Stimme, dann wird alles besser! Tatsächlich sollten uns solche Versprechen, solche Deals misstrauisch machen. Denn so einfach, so schwarz und weiß, wie es der Teufel uns glauben machen will, ist die Welt eben nicht.