Handyläuten in Lkw verriet fünf Afghanen

Während ein türkischer Kraftfahrer (60) am Samstag in Kroatien eine Lenkpause einlegte, manipulierte ein Schlepper den Zollverschluss des Sattelanhängers. Fünf Afghanen wollten als „blinde Passagiere“ nach Deutschland. Bei einem Zwischenstopp am Dienstag gegen 21 Uhr am Zollamtsplatz Suben hörte der Lenker ein Telefon im Sattelanhänger läuten und verständigte die Polizei. Ordnungshüter öffneten den Anhänger und fanden die fünf jungen Afghanen. Sie wurden festgenommen. Erst vorige Woche waren, wie berichtet, 41 Einwanderer, meist Afghanen, in Lambach aus einem Zug gesprungen.