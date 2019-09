„Krone“-Bummel durch die Fafga in Innsbruck

Nach vier Tagen geht am Donnerstag die Fafga zu Ende. Am Mittwoch traf sich die Tourismus-Elite auf Einladung der Wirtschaftskammer in Innsbruck. Mario Gerber und Alois Rainer wollen verstärkt auf die Einheimischen zu gehen. Die „Tiroler Krone“ drehte eine Runde und hat einige Schnappschüsse mitgenommen...!