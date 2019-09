Prozess: Sozialwohnung über Airbnb angeboten

Nach Angaben der Stadt berechnete der im März gekündigte Mieter pro Gast und Nacht 29 Euro plus 10 Euro Reinigungs-Pauschale. Daraus ergebe sich theoretisch eine Monats-Einnahme von mehr als 1.700 Euro, was einem Vielfachen der Sozialmiete von monatlich 234 Euro netto für die 44-Quadratmeter-Wohnung entspreche. Sich an günstigen Wohnungen zu bereichern, sei unakzeptabel. Die Wohnung wird von der „Kommunalen gswb Liegenschaftsverwaltung GmbH“ (KgL) verwaltet, eine Tochtergesellschaft der Stadtgemeinde Salzburg und der Gemeinnützigen Salzburger Wohnbaugesellschaft (gswb).