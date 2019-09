Mit der „Krone“ zum ÖFB-Heimspiel gegen Israel

Österreichs Nationalteam startete am 21. März 2019 in Wien mit einem 0:1 im Heimspiel gegen Polen in die EM-Qualifikation 2020 und kassierte auch gegen Israel eine empfindliche Niederlage. Gegen Slowenien (1:0) klappte es endlich mit dem ersten Sieg, auch Nordmazedonien wurde besiegt (4:1). Mit einem dominanten Triumph über Lettland (6:0) brachte sich Österreich wieder in eine gute Position, ein torloses Remis in Polen brachte immerhin einen Punkt.