Slow-Mo-Selfies: Das Coolste am neuen iPhone 11

Die neuen iPhones sind vor kurzem von Apple-Chef Tim Cook in Kalifornien präsentiert worden. Die Begeisterung hielt sich anfangs in Grenzen, da die neue Generation nicht unbedingt viel Neues kann. Doch jetzt kamen die ersten Testberichte heraus und alle sind sich einig; Die Kamera hat sich wahnsinnig verbessert. Ein Hype wird in der Instagram-Generation vor allem wegen einem Feature ausbrechen: Dem Slofie.