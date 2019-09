Exklusive Konzertreihe startet in Wiener Remise

Die neue Konzertreihe „UNFiltrd“ steht für ein hautnahes, ungefiltertes und exklusives Live-Erlebnis. Mit Emma Steinbakken (NOR), Ben Saber (AT) und Das Moped (DE) teilen sich drei vielversprechende und aufstrebende Newcomer beim Kick-off am 25. September die Bühne in der Wiener Remise und bieten beste Live-Musik in einem ganz speziellen Rahmen.