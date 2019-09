Wienerin gewinnt Barkeeperinnen-Challenge

Mit „Mix it like a woman“ rief die Destillerie Puchheimer im Jahr 2018 Österreichs ersten und einzigen Wettbewerb für weibliche Barkeeperinnen ins Leben, denn: Der Platz hinter dem Bartresen ist auch heute noch zumeist männlich besetzt. Nachdem zahlreiche Frauen aus ganz Österreich heuer dem erneuten Aufruf gefolgt waren, Rezepturen auf Basis eines Puchheimer Edelbrands einzureichen, schafften es schließlich sechs Top-Bartenderinnen in das Finale von „Mix it like a woman 2019“. Diese bewiesen schließlich eindrucksvoll, dass Mixen, Shaken und exzellenter Service keine Frage des Geschlechts sind.