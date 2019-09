Rollstuhlfahrerin stürzte über bewaldete Böschung

Zeuge hörte Hilferufe

Ein aufmerksamer Zeuge hörte die Hilferufe und leitete die notwendigen Hilfsmaßnahmen ein. Die Freiwillige Feuerwehr Saalfelden rettete die Frau. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert.