Genuss pur: Kick-off für erste „Sake Week Vienna“

Die erste „Sake Week Vienna“ bringt japanisch-kulinarischen Genuss nach Wien. An sieben Tagen lernt man die Welt der asiatischen Trink- und Lebenskultur kennen. In zahlreichen Restaurants Sake-Pairings statt, ausgewählte Lokale laden zu Sake-Tastings und Einführungskursen. In teilnehmenden Bars serviert man kreative Sake-Drinks und den „Sake Week Cocktail“. Gäste lernen in dieser Woche das japanische Nationalgetränk besser kennen und verstehen.