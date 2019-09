Falsche Anzeige: Gerechtigkeit nach sieben Monaten

Ob Zahlensturz, Nummer verwechselt oder schlicht und einfach das falsche Kennzeichen im Polizeicomputer abgefragt: Als Hans Christian V. eine Anonymverfügung erhielt, dass er mit seinem Motorrad in Wien-Brigittenau gegen die Einbahn gefahren sein soll, war ihm sofort klar, dass der Sachverhalt nicht stimmt, weil er daheim in Döbling vor dem Bildschirm gearbeitet hatte. „Ich habe zwei Stunden lang alle Beweise zusammengesucht und der Behörde Log-in-Protokolle, das Video aus meinen Überwachungskameras und andere Beweise geschickt“, so der IT-Experte.