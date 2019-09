Hanf-Brownies bald wieder in Wien erhältlich

Ab Mittwoch verkauft die Aida Hanf-Brownies mit neuer Rezeptur. Die Kuchen sind mit Hanföl angereichert und sollen gesundheitlich völlig unbedenklich sein. „High“ soll davon niemand werden. Ist nun alles legal? Das Unternehmen will bewusst auf ein „Gesetzeschaos“ hinweisen: „Verboten wurden CBD-angereicherte Lebensmittel, doch CBD-Produkte wie Rauchwaren werden in eigenen Shops verkauft. Öle können als Raumduft getarnt ebenso erworben und konsumiert werden“, so Aida-Chef Dominik Prousek.