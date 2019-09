Neonazi-Skandal bei Profi-Box-Übertragung!

Neonazi-Vorfälle gibt es auch in Westdeutschland, wie das den Zuschauern einer Profi-Box-Übertragung schmerzlich vor Augen geführt wurde. Ein Mann vom Klub „Germanen-Boxstall“ trat in einem T-Shirt mit Nazi-Symbolen in den Ring, Das Entsetzen ist riesengroß, der Sender „ran-Fighting“ bedauert den Zwischenfall und distanziert sich weitestgehend vom inkriminierten Boxstall.