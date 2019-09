2,74 Promille: Diesen stolzen Wert zeigte ein Alkotest bei einem 47-jährigen Autofahrer an, der in diesem Zustand Freitagabend in Salzburg unterwegs war. Der Mann rammte bei seiner Rausch-Fahrt eine Leitschiene und flüchtete von der Unfallstelle. Vor einem Lokal stellte ihn dann die Polizei.