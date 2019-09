89-Jährige von Radfahrer niedergestoßen

Eine 89-Jährige ist am Freitagnachmittag von einem Radfahrer in der Stadt Salzburg niedergestoßen und verletzt worden. Der 29-Jährige hatte die Frau am Gehsteig beim Rechtsabbiegen an einer Ampel gerammt. Die greise Dame blutete am Oberschenkel stark und wirkte benommen. Sie kam mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg.